Сеул, , 10:22 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» номинирован на американскую кинопремию «Независимый дух» (Independent Spirit Awards). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на номинацию «Лучший иностранный фильм» было отобрано шесть картин, включая южнокорейский фильм.

Церемония вручения наград состоится 8 февраля в Санта-Монике, за день до вручения премии «Оскар».

Отметим, что южнокорейская лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на премию Кинофестиваля в Сан-Себастьяне как «Лучший фильм».

«Independent Spirit Awards» — американская кинопремия, ориентированная в первую очередь на американское независимое кино. Существует с 1984 года.

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