Торонто, Канада, , 09:54 — REGNUM Картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина в шляпе» была продана на аукционе Heffel Fine Art Auction House в Торонто за 9,1 млн канадских долларов ($6,9 млн по курсу). Об этом сообщает 21 ноября газета The Art Newspaper.

По данным журналистов издания, данный лот стал хитом на торгах, и был самым дорогим из всех представленных в этот день. Когда картина была продана, присутствующие аплодировали.

Картина «Женщина в шляпе» датирована 13 июня 1941 года. На ней известный художник изобразил свою возлюбленную и музу Дору Маар.