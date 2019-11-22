Лондон, , 09:31 — REGNUM Автор комиксов британец Алан Мур, известный своими аполитичными взглядами, выступил с неожиданным публичным призывом бойкотировать партию консерваторов на ближайших парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.

Создатель культовых комиксов «Хранители, «V — значит Вендетта» держался в стороне от политической жизни и игнорировал выборы в течение последних 40 лет. Однако, по его словам, текущее положение дел в стране является беспрецедентным, и победа Консервативной партии на всеобщих выборах в декабре способна нанести непоправимый урон британскому обществу и его культуре.

Позиция Алана Мура базируется не на поддержке конкретной партии, но на осознанном бойкоте партии консерваторов. Мур призывает голосовать за партию лейбористов, но не потому, что он симпатизирует ей, а потому что такой выбор будет голосом против «тори». Он также добавил, что новый манифест консервативной партии является «самым сомнительным набором предложений, которые когда-либо предлагались крупной британской партией».