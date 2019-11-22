Лос-Анджелес, США, , 09:26 — REGNUM Американский журнал Billboard в рамках премии Women in Music 2019 вручит кантри-поп исполнительнице Тейлор Свифт награду «Женщина десятилетия». Организаторы премии отмечают, что она станет первой в истории исполнительницей, которая удостоилась подобной награды.

Церемония награждения артистки пройдет 12 декабря в лос-анджелесском театре Hollywood Palladium.

Сообщается, что на этой церемонии будут награждены и другие артистки, которые внесли большой вклад в музыкальную индустрию. Их имена пока что не разглашаются.

Напомним, что ранее Тейлор Свифт получила награду «Артист десятилетия», которую ей вручила престижная премия American Music Awards.