Лос-Анджелес, США, , 09:21 — REGNUM Официальный представитель сценариста и постановщика театра и кино Уолтера Халсли Дэвиса подтвердил, что звезда театра и кино скоропостижно скончался. Причиной смерти стал рак простаты. Наибольшее признание он получил за создание телепьесы «Безмолвный крик», которая вышла на экраны зрителей в 1993 году.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, картина разворачивается в 1942 году и повествует о страданиях, перенесенных гражданами Сингапура в это непростое для всего мира время. Сценарий был написан Уолтером Халсли Дэвисом совместно с женой Вики Патик. Супружеская пара была удостоена премии Гильдии писателей.

Кроме того, сценарист участвовал в работе над такими картинами как «Бульвар воскресения», «Под угрозой» «Опасный взаимоотношения», «Последний рейс», «Великий побег 2: Нерассказанная история», «Семь часов до приговора», «Крайний срок» и «Странные захватчики».