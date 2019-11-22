Сеул, , 10:16 — REGNUM Одна из самых популярных в мире музыкальных групп — южнокорейская BTS — не попала в список номинантов на престижную премию Грэмми. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

BTS слушают поклонники K-pop не только в Южной Корее, но и во всем мире: в 2019 году группа трижды возглавляла главный мировой музыкальный чарт Billboard 200, во время последнего турне на ее концерты пришло свыше 1 млн человек, а просмотры клипов на YouTube исчисляются сотнями миллионов. Организаторов премии Грэмми раскритиковали не только фанаты BTS, но и такие журналы, как Forbes и Rolling Stone, обвинив организаторов в предвзятости, субъективности, непрофессиональности и нежелании признавать артистов из других стран.

Не осталась в стороне от скандала популярная американская певица Halsey, заявив, что США безнадежно отстали от трендов мировой культуры.