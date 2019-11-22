Лос-Анджелес, США, , 08:55 — REGNUM Организаторы премии «Грэмми-2020» объявили полные списки номинантов во всех категориях. По правилам награды, на включение в их число могли претендовать работы, которые были выпущены с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года.

Исполнительницы Билли Айлиш и Лиззо были номинированы в четырёх основных категориях, а рэпер Lil Nas Xпредставлен в трёх.

По информации российского новостного агентства InterMedia, за главную премию «Альбом года» поборются сразу несколько исполнителей, среди которых Bon Iver, Vampire Weekend, Лиззо, Lil Nas X, H.E.R., Билли Айлиш, Ариана Гранде и Лана Дель Рей.

Церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 26 января 2020 года.