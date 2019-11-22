Лондон, , 08:54 — REGNUM Руководство британской телевизионной компании ITV объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Создание волка». Политическая драма основана на одноименном романе Тейда Томпсона.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина рассказывает о чернокожем детективе, вернувшемся в Западную Африку после работы в полиции Лондона. Все меняется, когда его похищают представители двух бандитских организаций и заставляют провести расследование убийства местного национального героя. Теперь от детектива и результатов его работы зависит сохранится ли хрупкий мир или начнется гражданская война.

В качестве шоураннера выступил Шон Конуэй, работавший над «Вижу лишь тебя», «Рэй Донован», «Мимо цели», «Вспышки любви» и «Бесстыдники». Команду исполнительных продюсеров возглавил Фэй Дорн, участвовавший в создании картин «Дальнобойщики», «Инспектор Джордж Джентли» и «Фортитьюд».