Нью-Йорк, США, , 08:52 — REGNUM Художник Артуро Ди Модика возражает против решения городских властей убрать его знаменитую скульптуру с места, на котором она простояла 30 лет. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В октябре этого года городские власти объявили о намерении установить статую на несколько кварталов севернее, у здания Нью-Йоркской фондовой биржи. Ди Модика утверждает, что в результате «Атакующий бык» превратится в «Быка Нью-Йоркской фондовой биржи», и мое авторское право и товарный знак утратят силу».

Знаменитая скульптура «Атакующий бык», известная также как «Бык с Уолл-стрит», впервые появилась в Южном Манхэттене 15 декабря 1989 года. Художник Артуро Ди Модика тайком установил ее под большой рождественской елкой у входа в Нью-Йоркскую фондовую биржу. К вечеру того же дня городские власти демонтировали стихийно установленную скульптуру весом более 3 т, но после переговоров между руководством парков и Ди Модикой ее перенесли на островок безопасности в северной части парка Боулинг-Грин, где она находилась на протяжении последних 30 лет.