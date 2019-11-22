Женева, Швейцария, , 08:45 — REGNUM 21 ноября в Швейцарии стартовала «Неделя корейского кино». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Женеве.

По их словам, мероприятие пройдет в офисе ООН в Женеве с 21 по 23 ноября.

На церемонии открытия был показан фильм режиссера Чо Чон Рэ «Дуресори: Голос Востока» (Duresori: The Voice of East).

Кроме того, фильмы режиссера Чхве Дон Хуна «Воры» и режиссера Ким Тэ Гюна «Босая мечта» будут показаны в кинотеатрах города 22 и 23 ноября соответственно.

Известно, что представители посольства Южной Кореи в Женеве организуют показы корейских фильмов в Швейцарии с 2014 года.