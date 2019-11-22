Рига, , 00:11 — REGNUM Рижский фестиваль «День рождения Шерлока Холмса» завоевал главный приз в номинации «Лучший зарубежный проект» на VIII по счёту Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019, написал портал mixnews.

«День рождения Шерлока Холмса» был придуман в Риге в 2012 году как комплекс мероприятий для гостей и жителей столицы Латвии. Отправной точкой для создания фестиваля стал легендарный цикл советских телефильмов выпущенных в период с 1979 по 1986 годов режиссёра Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Дело в том, что волей режиссёра знаменитая на весь мир «Бейкер-стрит, 221б» была расположена в Старой Риге на улице Яуниела.

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая за достижения в области развития индустрии событийного туризма. В январе 2021 года в Риге состоится юбилейное, 10 по счёту, празднование «Дня рождения Шерлока Холмса».