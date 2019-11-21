Вашингтон, , 23:59 — REGNUM О том, что пришлось пережить ради съёмок в телесериале «Игра престолов» рассказала сыгравшая Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк, пишет Armchair Expert.

По словам актрисы, в процессе съёмок ей сообщили, что придётся снять одежду. Она переживала, даже плакала между съёмками. Такая ситуация была в первом сезоне. Позже она стала спорить с режиссёром и не всегда шла у него на поводу.

Напомним, сериал «Игра престолов» шёл на протяжении восьми лет: последняя серия вышла 19 мая 2019 г. Кларк снималась во всех сезонах.

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