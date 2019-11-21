Лос-Анджелес, США, , 21:11 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что началась работа над сериалом «Среди акул». Драма основана на одноименной кинокартине 1994 года и рассказывает о молодом парне, начинающем свою карьеру в компании «Кийстоун». Он быстро погружается в мир интриг и тайных сговоров в мире бизнеса. Теперь главному герою придется приложить все усилия для того, чтобы как можно быстрее набраться опыта и выжить среди настоящих хищников.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила актриса Кэтлин Робертсон, известная по «Последний поворот», «Босс», «Заколдованное королевство», «Горячая точка» и «Копы-новобранцы».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэна Брунетти, участвовавший в создании картин «Социальная сеть», «Двадцать одно», «Капитан Филлипс», «У моря», «Бернард и Дорис» и «Карточный домик», и Элизабет Дестро, благодаря которой свет увидел кинофильм «Дворецкий», а также Джей Коэн и Стефан Израэль.