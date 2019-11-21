Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что к актерскому составу третьего сезона сериала «Чи» присоединились Кори Хардрикт, получивший признание благодаря «Гран Торино», «Безумная и прекрасная», «Обещать — не значит жениться», «Скорая помощь» и «Щит», и Джоэль Стейнголд, сыгравший в «Светлячок», «Бесстыжие», «Как избежать наказание за убийство» и «В поиске». Социальная драма повествует о чернокожих подростках, растущих в неблагополучных районах Чикаго. Детям приходится довольно рано погрузиться во все сложности взрослого мира и учиться выживать.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Нтаре Мвине, известный по «Кровавый алмаз», «Королева из Катве», «Больница Никербокер», «Служба новостей» и «Кости», Йолонда Росс, знакомая зрителям по картинам «История Антуана Фишера», «Соединенные штаты Лиланда», «Будь что будет» и «Меня там нет», Джейкоб Латимор, снявшийся в «Призрачная красота» и «Холм одного дерева», Джейсон Митчел, сыгравший в «Особо тяжкие преступления», «Электрические сны Филипа К.» и «Ферма «Мадбаунд», и Алекс Р. Хибберт.

В качестве шоураннеров выступили обладательница премии телеканала MTV Лина Уэйте, работавшая над «Мастер на все руки», «Бумеранг», «Кости» и «Как зажигать», и Джастин Хиллиан. Команду исполнительных продюсеров возглавили лауреат премии «Оскар» Коммон, участвовавший в создании картин «Гангстер», «Иллюзия обмана», «Козырные тузы» и «Короли улиц», и Рик Фамуйива, благодаря которому свет увидел «Мандалорец», «Слушание» и «Семейная свадьба». Работу над сценарием вел Маркус Гардли. Режиссерами стали Джет Уилкинсон, Таня Хэмилтон и Дэйв Родригез.