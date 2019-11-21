Лос-Анджелес, США, , 20:21 — REGNUM Крис Эванс нарушил молчание и решил высказаться по поводу слухов, касающихся возможности его возвращения к роли Капитана Америка. Об этом 21 ноября сообщил портал Comicbook.

«Нет, вероятно, нет. Я имею в виду, что было действительно трудно сказать спокойной ночи», — сказал Эванс, когда ему задали соответствующий вопрос.

Актёр добавил, что существовал «миллион способов» изменить конечную ситуацию с персонажем и сейчас Marvel будет попросту «стыдно» отыгрывать всё назад.

«Давайте просто будем довольны тем, как хорошо все закончилось», — подытожил актёр.

Напомним, Крис Эванс играл Капитана Америка в фильмах Marvel с 2011 года, когда на экраны вышел фильм «Первый мститель». В последнем фильме Marvel «Мстители: Финал» герой ушёл «на пенсию», отдав свой щит Соколу (Сэму Уилсону), роль которого исполняет Энтони Маки.

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