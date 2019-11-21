Купертино, США, , 20:04 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AppleTV объявило о том, что к актерскому составу сериала «История Лизи» присоединилась Джоан Аллен, получившая признание благодаря «Плезантвиль», «Без лица», «Ультиматум Борна», «Комната» и «Туманы Авалона».

Социальная драма рассказывает историю женщины по имени Лизи, пережившей смерть своего супруга, известного писателя Скотта Лэндона. В попытках справиться с утратой, Лизи раскрывает новые секреты жизни погибшего. Актриса сыграет старшую из сестер главной героини.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Джулианна Мур, известная по «Бенни и Джун», «Большой Лебовски», «Ганнибал», «Часы» и «Студия 30», лауреат премии «Золотой Глобус» Клайв Оуэн, знакомый зрителям по картинам «Город грехов», «Не пойман — не вор», «Цена измены» и «За гранью», а также Райан Джордан МакКарти, сыгравший в «Поза», «Готэм» и «Черный список».

В качестве шоураннера выступил известный писатель Стивен Кинг, работавший над «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Останься со мной», «11.22.63» и «Буря столетия». Команду исполнительных продюсеров возглавил Джей Джей Абрамс, участвовавший в создании картин «Армагеддон», «Звездный путь», «Вечно молодой» и «Красивая жизнь».