Берлин, , 19:30 — REGNUM В 2020 году на Берлинском кинофестивале в рамках программы Классика Берлинале будет показан отреставрированный немой фильм 1924 года «Кабинет восковых фигур» Пауля Лени, считающийся шедевром киноэкспрессионизма. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Глава отдела ретроспективы и художественный руководитель Deutsche Kinemathek Райнер Ротер заявил, что «Кабинет восковых фигур» является вершиной киноэкспрессионизма и в то же время началом заката жанра. Фильм отмечен необычными декорациями, которые создают особую атмосферу фильма, а его история балансирует между реальностью и галлюцинациями.

При реставрации картины использовались пленки из многих стран Европы, так как оригинальная версия фильма не сохранилась, к отреставрированной версии была специально написана музыка для музыкального сопровождения немой картины.