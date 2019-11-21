Франкфурт-на-Майне, Германия, , 19:27 — REGNUM Во франкфуртском Ширн Кунстхалле открылась первая в Германии выставка художника гобеленов Ханны Ригген, где представлены ее монументальные тканые произведения, над которыми она работала в тихой деревушке на норвежском побережье. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Сначала Ханна Ригген была учительницей, затем училась живописи, а в возрасте 30 лет переключилась на ткачество. Убежденная социалистка, Ригген остро реагировала в своих работах на события, происходившие в Европе в 1930—1940-е годы, в том числе на нацистскую оккупацию Норвегии.

Ее гобелены оригинально сочетают элементы фольклора и европейского авангарда с мифологическими символами и сценами повседневной жизни. Хотя они были представлены Норвегией на Венецианской биеннале в 1964 году, их часто причисляют к прикладному искусству, что несправедливо, считают кураторы выставки, хотя большинство работ — из Национального музея декоративного искусства в норвежском Тронхейме.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.