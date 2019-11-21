Лондон, , 19:27 — REGNUM На основе видеоигры Sniper Elite будет выпущена настольная игра. Об этом 21 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Компания Rebellion Developments, занимавшаяся её разработкой, открыла новое подразделение, которое получило «говорящее» название Rebellion Unplugged. Отмечается, что новая компания будет выпускать не только настольные игры, но ещё и различные предметы для коллекционирования, связаные с проектами студии.

Sniper Elite — это серия популярных игр в жанре экшен с элементами стелс-экшн (игроку необходимо проходить миссии скрытно и не поднимая тревогу). Самую первую игру компания Rebellion Developments выпустила в октябре 2005 года. В ней геймеру предлагается выступить в роли военного снайпера, ведущего свою деятельность в Берлине 1945 года.

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