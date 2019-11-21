Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Специалисты онлайн-кинотеатра Netflix устранили причину сбоев, на которые ранее пожаловались европейские зрители. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее пользователи из Великобритании, Германии и Нидерландов пожаловались на сбои в работе сервиса: пользователи не могли посмотреть видео, а некоторые даже не смогли войти в свои аккаунты.

Помимо европейских пользователей, трудности в работе Netflix наблюдались и у жителей Северной Америки.

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