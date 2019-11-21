Париж, , 18:38 — REGNUM Ретроспектива Кики Смит станет последней в выставочной программе современного искусства парижского Монетного двора из-за ее низкой посещаемости. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Первой выставкой современного искусства на этой площадке стал проект «Пол Маккарти. Шоколадная фабрика», показанный в 2015 году. По информации The Art Newspaper France, руководство институции приняло решение о завершении программы из-за того, что организация выставок обходилась дорого, а посетителей они при этом привлекали мало. Таким образом, запланированная на следующий год выставка швейцарского скульптора Жана Тэнгли не состоится.

Генеральный директор Монетного двора Марк Шварц рассказал, что площадка продолжит функционировать как культурный центр. «Благодаря программе выставок, мероприятий и встреч она будет служить пространством культурного обмена, творчества и инноваций», — говорит он.