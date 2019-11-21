Лондон, , 18:27 — REGNUM Телешоу BBC Four «Утраченные шедевры Великобритании» помогло установить принадлежность картины «Мадонна с младенцем» кисти Сандро Боттичелли. Почти 50 лет до этого картина из коллекции Национального музея Кардиффа считалась копией. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

«Мадонна с младенцем» была написана в 1480-х годах, но долгое время считалась «картиной с неустановленным авторством». Лишь недавно искусствовед Бендор Гросвенор и реставратор Саймон Гиллеспи основательно изучили ее в рамках телешоу BBC Four «Утраченные шедевры Великобритании» и пришли к выводу, что она была создана Сандро Боттичелли и его мастерской.

Бендор Гросвенор: «Множество подобных произведений разбросано по региональным музеям, страдающим от значительных сокращений бюджета, так что в большинстве случаев, если картина однажды попадает в хранилище, ей уже оттуда не выбраться»