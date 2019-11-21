Мехико, , 17:35 — REGNUM С 20 по 22 ноября в Мексике проходит международная выставка MIPCancun, ориентированная на латиноамериканский теле и кинорынок, на выставке представлена и российская кинопродукция, пользующаяся большим успехом у потребителя в Латинской Америке. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Генеральный директор компании Экспоконтент Александра Модестова заявила, что российские проекты уже добились успеха в регионе. Так, большим успехом пользовался хоррор «Невеста» и анимационный фильм «Фиксики. Большой секрет».

Представители российской делегации заявили, что их интересуют как испаноязычные, так и португалоязычные регионы Южной Америки, так как рынок с населением в 600 миллионов человек даёт колоссальные возможности для развития.