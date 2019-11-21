Нью-Йорк, США, , 17:15 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBSобъявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Ничего не происходит». Комедия рассказывает о двух детективах и их словесных баталий, которые они ведут в машине во время долгого наблюдения за подозреваемым. Тем временем, за окном автомобиля по-прежнему ничего не происходит.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Тим Медоуз, известный по «Третья смена», «Бруклин 9−9», «Офис» и «Все ненавидят Криса», Сунита Мани, знакомая зрителям по картинам «Мистер Робот», «Блеск», «В лучшем мире» и «В поле зрения», Патрик Браммел, снявшийся в «Новенькая» и «Жизнь в деталях», Эмми Седарис, сыгравшая в «Школа рока», «Помни о Гонзо» и «Останься», и Джейсон Манцукас.

В качестве шоураннеров выступили Трент О’Доннелл, подаривший миру сериалы «Новенькая» и «В лучшем мире», и сам Патрик Браммел. Команду исполнительных продюсеров возглавили Хьюи М. Парк, участвовавший в создании картин «Хорошая жена» и «Любовники», и Джо Фаррелл, благодаря которому свет увидел сериал «Американский вандал». Работу над сценарием вела Нина Пэдрад.