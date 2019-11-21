Мадрид, , 17:13 — REGNUM Национальный Музей Прадо в Мадриде отметил 200-летие. Он был открыт 19 ноября 1819.

Музей Прадо — один из крупнейших и наиболее значимых музеев европейского искусства в мире. Основой для его экспозиции послужили коллекции, собранные испанскими монархами. В музее Прадо хранятся одни из наиболее полных собраний картин Веласкеса, Гойи, Босха и ряда других великих художников.

Посмотреть мировые шедевры ежегодно в Прадо приходят около 2,5 млн посетителей. Принимая в 2011 году выставку шедевров Прадо в Государственном Эрмитаже, Владимир Путин охарактеризовал привезённые в Россию произведения как «поистине уникальные сокровища из собрания главного музея Испании».