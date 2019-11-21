Мюнхен, Германия, , 17:09 — REGNUM В Старой пинакотеке в Мюнхене открылась выставка живописи и рисунков Антониса ван Дейка из музеев и частных коллекций Европы и США. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Прослеживая эволюцию его стиля, устроители выставки развели живопись, эскизы и рисунки по четырем разделам. Один из них посвящен ранним произведениям, по большей части на библейские и мифологические сюжеты, в которых прослеживается влияние Питера Пауля Рубенса, в мастерской которого ван Дейк проработал два года.

Картины из собрания Старой пинакотеки в ходе подготовки выставки тщательно исследовали под рентгеном и инфракрасной рефлексографией. Анализ показал, по словам куратора выставки Мирьям Ноймайстер, что ван Дейк часто браковал и вносил изменения в свои картины не только в процессе работы над эскизами, но и на холсте. Так, при обследовании портрета Себиллы ван ден Берге обнаружилось, что он полностью переработал фон, записав колонну и пейзаж на заднем плане.