Штат Калифорния, США, , 17:06 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures купила права для международной киноадаптации российского хоррора «Тварь» совместного производства Star Media, Сок, Dub Lab и Яндекс. Студии, и в ближайшее время собирается адаптировать версии трейлера для южнокорейского и индийского кинорынка. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Исполнительный директор международного производства Sony Pictures Майкл Ривкин заявил, что «Тварь» является классическим примером универсального фильма ужасов, способного напугать зрителя в любой стране мира. На данный момент права на показ хоррора проданы в 30 стран мира.

По сюжету фильма молодая пара потеряла своего ребёнка несколько лет назад и, потеряв надежду найти своего сына, усыновляет ребёнка, который с каждым днём становится все больше похож на их собственного ребёнка, что пугает родителей.