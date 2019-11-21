Нью-Йорк, США, , 15:35 — REGNUM Американская писательница южнокорейского происхождения Сьюзен Чхве удостоена самой престижной литературной премии США National Book Award. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 70-я церемония литературной премии прошла 20 ноября в Нью-Йорке.

Известно, что пятое произведение писательницы «Упражнение на доверие» (Trust Exercise), рассказывающее историю двух влюбленных студентов художественной школы в 1980-х годах, было отмечено в номинации «Роман».

Сьюзен Чхве — американский писатель-романист, родившаяся в семье корейца и еврейки.

Отметим, что в 1998 году американская писательница была удостоена премии Asian American Literary Award, а в 2014 году Lambda Literary Award.