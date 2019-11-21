Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM Робот C-3PO может сыграть важную роль в предстоящем фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Об этом 21 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Исполнитель роли Энтони Дэниелс в интервью журналистам сказал, что в фильмах последней трилогии робот был больше похож на «оформление витрины», чем на полноценного персонажа, несмотря на то, что C-3PO является важным персонажем «Звёзных войн».

Актёр дал понять, что в новой картине всё будет по-другому, сообщив, что режиссёр Джей Джей Абрамс и сценарист Крис Террио на этот раз придумали что-то «освещающе новое», что покажет C-3PO с неожиданной стороны.

Пермьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» запланирована на 19 декабря 2019 года. Ранее актриса Дэйзи Ридли всего в трёх словах охарактеризовала финальную картину многолетней саги Скайуокеров, назвав её «тёмной», «страшной» и «грустной».

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