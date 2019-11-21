Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Проект очередного фильма по вселенной «Робокопа» нашел нового режиссёра. Об этом 21 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Картина получила название «Робокоп возвращается», она будет представлять собой прямое продолжение оригинального фильма «Робокоп» 1987 года. Сейчас стало известно, что ранее освободившуюся должность режиссёра занял Эйб Форсайт, которого зрители знают по фильму «Маленькие чудовища».

Ранее к проекту был прикреплён Нил Бломкамп, однако в августе 2019 года он сообщил, что вынужден покинуть его из-за конфликта в графике съёмок. Стоит отметить, что над созданием фильма «Робокоп возвращается» будут работать Эд Ноймайер и Майкл Майнер, которые написали сценарий для оригинальной картины, главную роль в которой исполнил Питер Уэллер.

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