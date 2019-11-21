Купертино, США, , 14:10 — REGNUM Компания Apple отменила запланированную ранее фестивальную премьеру своего фильма «Банкир» (The Banker). Об этом 21 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Картина относится к оригинальному контенту потокового сервиса Apple TV+. Стоит отметить, что решение по ней было принято за день до премьеры. В своём заявлении компания сообщила: неделей ранее её руководство получило информацию о том, что фильм имеет «некоторые проблемы», в связи с чем сейчас ему и режиссёрам необходимо разобраться с ними и наметить следующие шаги.

В основу сценария фильма «Банкир» легла реальная история, произошедшая в 60-х годах XX века с двумя чернокожими людьми, которые создали мощную компанию, специализирующуюся на недвижимости и банковском деле. В качестве лица этого предприятия выступал белый человек.

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