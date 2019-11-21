Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Опубликован первый тизер-трейлер фильма «Без жалости». Ролик был выложен 21 ноября на странице Instagram актёра Майкла Б. Джордана.

https://www.instagram.com/p/B5GeFK6BVB9/

Снимает картину итальянский режиссёр Стефано Соллима. По сюжету, солдат Джон Келли (Джордан) после потери любимой девушки решает отомстить за её смерть.

Фильм снимается по мотивам известного одноимённого романа писателя Тома Клэнси. Созданием сценарной адаптации занимался актёр, писатель и режиссёр Тейлор Шеридан.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый трейлер «Кошек» показал звёздный состав будущего мюзикла