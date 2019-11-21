Нью-Йорк, США, , 13:22 — REGNUM У сериала «Игра престолов» был «секретный» альтернативный финал. Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.

Об этом журналистам рассказал актёр Кристофер Хивью, исполнивший роль Тормунда Великаньей Смерти. Он сказал, что создатели шоу сняли альтернативные последние сцены, однако отказался сообщить, что именно произошло в этой версии финала. При этом Хивью добавил, что, по его мнению, эта альтернативная концовка получилась очень хорошей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первая версия Короля Ночи в «Игре престолов» сильно отличалась от того персонажа, который был показан зрителям. Изначально облик героя сильно напоминал Короля Мёртвых из «Властелина колец».

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