Канкун, Мексика, , 11:26 — REGNUM Сегодня, 20 ноября, в Канкуне (Мексика) в шестой раз открылся рынок медиапродукции MipCancun. В нем принимают участие продюсеры, ориентированные на работу с Латинской Америкой и испаноговорящим сегментом США. Мероприятие организовано французской компанией Reed Midem, которая проводит аналогичные рынки во Франции (MipCom, MipJunior, MipTV, MipDoc, MipFormats) и в Китае (MipChina). На MipCancun собралось около 1000 участников из США, Бразилии, Аргентины, Боливии, Чили, Мексики, Эквадора, Перу, Уругвая, Венесуэлы и России.

© Компаниея «Экспоконтент»

Наши производители привезли на рынок разнообразный контент: анимацию, игровые и документальные сериалы, новостные сюжеты. Как оказалось, большую популярность в Латинской Америке имеют костюмные исторические драмы. Российские сериалы «Екатерина», «Екатерина. Взлет», «Анна Каренина», «Бесы», «София Палеолог» были показаны в Мексике, Чили, Колумбии, Бразилии и на испаноязычной территории США на онлайн ресурсах и на крупнейших телеканалах региона.

Успех имеет и российская анимация. Мультфильм «Фиксики. Большой секрет» был показан в разных зарубежных странах, но при этом почти половину его международного заработка, а именно в 1,2 млн долларов, принесли зрители именно Латинской Америки: Мексики, Перу, Чили, Боливии и Эквадора. Сейчас продюсерская компания «Аэроплан» представляет на MipCancun новый анимационный сериал «Кработы» — спин-офф проекта «Фиксики»,

Испаноязычный канал Russia Today отмечает на MipCancun свое 10-летие: канал начал круглосуточное вещание в декабре 2009 года. RT входит в пятерку самых популярных международных новостных телеканалов по еженедельной аудитории в десяти странах Латинской Америки (Ipsos). Сайт RT на испанском сейчас обходит по посещаемости испаноязычные версии BBC, CNN, Euronews, France 24 и teleSUR (SimilarWeb).

© Компаниея «Экспоконтент»

Генеральный директор компании «Экспоконтент», официального представителя Reed Midem в России, Александра Модестова отмечает, что российские проекты уже добились успеха на Латиноамериканском рынке. Так, ужастик «Невеста» показал тут рекордные сборы, с большим успехом прошел в прокате мультфильм «Фиксики. Большой секрет». Так что сейчас для многих российских компаний пришло время укреплять свои позиции в данном регионе. Рынок с аудиторией в 600 миллионов человек все-таки еще мало освоен российскими производителями. Кроме того, значительная часть MipCancun посвящена поискам возможностей копродукции с латиноамериканскими продюсерами.

Программа MipCancun помимо выступлений топ-менеджеров крупнейших компаний региона (Movistar, Turner Latin America, History Latin America), показов эпизодов сериалов и телешоу, встреч и дискуссий, в этом году впервые включает в себя конкурс проектов телевизионных шоу.