Атланта, США, , 11:17 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании TBS объявило о том, что премьера второго сезона сериала «Чудотворцы» состоится 28 января 2020 года. Комедия повествует о двух ангелах, работающих в отделе обработки молитв небесной канцелярии. Они сильно привязаны к человечеству, с которым находятся в тесном контакте по долгу службы. Все меняется, когда Всемогущий окончательно разочаровывается в людях и принимает решение уничтожить Землю. Теперь главным героям нужно доказать своему начальству, что человечество вовсе не безнадежно и заслуживает милосердия.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии телеканала MTV Дэниэл Рэдклифф, известный по «Дэвид Копперфилд», «Записки юного врача», «Опасное задание», «Джунгли» и серии фильмов «Гарри Поттер», обладатель премии «Золотой Глобус» Стивен Бушеми, знакомый зрителям по картинам «Бешеные псы», «Большой Лебовски», «Фарго» и «Клан Сопрано», Каран Сони, снявшаяся в «Дэдпул» и «Бруклин 9−9», Джон Басс, сыгравший в «Большая игра», «Служба новостей» и «Американская история ужасов», и Саша Компере.

В качестве шоураннеров выступили Саймон Рич, работавший над «Головоломка» и «Мужчина ищет женщину», и Хезер Энн Кэмпбелл. Команду исполнительных продюсеров возглавили Лорн Майклз, участвовавший в создании картин «Ночь в Роксбери», «Лэсси», «Студия 30» и «Другие двое», и Пол Гарнс, благодаря которому свет увидел сериал «Плащ и кинжал». Работу над сценарием вела Чирокко Данлэп. Режиссерами стали Райан Кейс, Морис Мэрбэл и Йорма Такконе.