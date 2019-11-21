Лос-Гатос, США, , 10:43 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что премьера сериала «Рождественская песнь» состоится 19 декабря. Картина является очередной адаптацией одноименного романа Чарльза Дикенса и рассказывает историю грехов и искупления Эбенизера Скруджа, ворчливого и алчного старика, который не переносит Рождество. Все меняется, когда в Сочельник к нему приходит дух его покойного друга.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель приза компании «Шопар» Джо Элвин, известный по «Стертая личность», «Фаворитка», «Две королевы», «Предчувствие конца» и «Операция «Финал», Стивен Грэм, знакомый зрителям по картинам «Это — Англия», «Большой куш», «Банды Нью-Йорка» и «Подпольная империя», Гай Пирс, снявшийся в «Король говорит!» и «Два брата», Винетт Робинсон, сыгравшая в «Вера Дрейк», «Представь нас вместе» и «Шерлок», и Ленни Раш.

В качестве шоураннера выступил Стивен Найт, работавший над «Пряности и страсти», «Удивительная легкость», «Союзники», «Грязные прелести» и «Порок на экспорт». Команду исполнительных продюсеров возглавили Кейт Гловер, участвовавшая в создании картин «Вода и огонь», «МакМафия», «Черное зеркало» и «Синяя бездна», и Кейт Кроу, благодаря которой свет увидел сериал «Табу». Режиссером стал Ник Мерфи.