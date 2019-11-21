Лос-Гатос, США, , 10:17 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что сериал «Черное лето» продлили на второй сезон. Картина рассказывает о группе выживших в ходе зомби-апокалипсиса, возглавляемой сильной женщиной. Им приходится быстро учится основам выживания. И без того плачевная ситуация осложняется тем, что в ходе начальной суматохи потерялась дочь главной героини. Теперь для всех настало время принятия непростых решений.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джейми Кинг, известная по «Кокаин», «Перл-Харбор», «Город грехов», «Деньги на двоих» и «Секреты на кухне», Джастин Чу-Кэри, знакомый зрителям по картинам «Люцифер», «Двойник», «Скорпион» и «Особо тяжкие преступление», Саль Велес-младший, снявшийся в «Тренер» и «Босс», Гвинит Уолш, сыгравшая в «Сверхъестественное», «Звездные врата: ЗВ-1» и «Звездный путь: Следующее поколение», и Кристин Ли.

В качестве шоураннера второго сезона выступил Джон Хайамс, работавший над сериалами «Чикаго в огне» и «Древние». Команду исполнительных продюсеров возглавили Крэйг Энглер, участвовавший в создании картин «Нация Z» и «Ты, должно быть, убийца», и Дженнифер Дервингсон, благодаря которой свет увидел кинофильм «Помощь на дороге». Работу над сценарием вел Стив Грэхэм. Режиссером стал Тим Кокс.