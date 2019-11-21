Пекин, , 09:51 — REGNUM Китайская романтическая драма «Где-то зимой» возглавляет китайский кинопрокат уже шестой день подряд, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Сценарий к фильму написан известным китайским сценаристом и романистом Жао Сюэмань, которая прославилась популярными молодежными романами. Фильм рассказывает историю двух поколений и трех городов, в которых судьба превращает героев в любовников и разъединяет их.

Премьера состоялась 15 ноября. Фильм сразу же сорвал кассу, собрав 12,16 млн юаней (около $1,73 млн) в первый день проката. На втором месте расположилась итальянская картина «Легенда о пианисте» и американская военная драма «Мидуэй», которые собрали 6,55 млн и 5,72 млн юаней соответственно.

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