Лос-Анджелес, США, , 21:51 — REGNUM Генри Кавилл дал понять, что он пока что не отказался от роли Супермена в фильмах студии DC. Об этом 20 ноября сообщил портал Cinema Blend.

«Я не отказался от роли. Мне нужно ещё многое дать Супермену», — сказал Кавилл, добавив, что ему ещё многое предстоит рассказать и показать истинные «глубины честности» этого персонажа.

«Я хочу отразить комиксы. Это важно для меня. Супермену нужно много справедливости. Статус такой: увидите», — заявил актёр.

Напомним, последним фильмом DC, в котором Генри Кавилл исполнил роль Супермена стала «Лига справедливости». Фильм не очень удачно выступил в прокате.

По мнению многих фанатов, это произошло из-за того, что кинокомпания Warner Bros. сильно переделала материал, который изначально снял режиссёр Зак Снайдер (ближе к концу производства фильма он вынужден был покинуть проект и фильм пришлось доснимать Джоссу Уидону).

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