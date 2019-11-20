Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM Певица, продюсер и актриса 50-летняя Дженнифер Лопес будет амбассадором марки Coach. Об этом сообщает The Blueprint.

Джей Ло будет не только выходить на ковровые дорожки различных церемоний и премьер в вещах этого бренда, но и снимется в рекламе. Запуск первой кампании с её участием ожидается уже этой весной.

Креативный директор Coach Стюарт Веверс говорил о связи певицы с маркой: «Она действительно передает дух Coach. Мне очень понравился клип Дженнифер на песню All I Have — в нем она носила сумку Coach. Еще Дженнифер из Нью-Йорка, как и наш бренд».