Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM Семилетняя дочь американской певицы Бейонсе и рэпера Джей Зи получила свою первую музыкальную награду. Девочку зовут Блю Айви и она уже успела поучаствовать в исполнении трека «Brown Skin Girl». Она исполнила начальные и заключительные строчки в песне.

Именно за эту песню юный автор и исполнитель вместе со своими знаменитыми родителями получила награду Ashford & Simpson Songwriter Award.

По информации американского новостного издания Entertainment Weekly, эта композиция вошла в альбом Бейонсе «The Lion King: The Gift». Ранее композиция попала в чарт Billboard Hot 100.

Стоит отметить, что Блю Айви со своей матерью также снялась в клипе на песню «Spirit».