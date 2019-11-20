Лос-Анджелес, США, , 21:27 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что стартовала работа над созданием сериала «Поворт винта». Драма повествует об американке мексиканского происхождения. Ее нанимает богатая семья в качестве няни для двух своих детей, которые проводят летние каникулы на тропическом острове посреди Тихого океана. Все кажется идеальным до тех пор, пока героиня не начинает видеть призраков. Теперь ей необходимо понять: сходит ли она с ума или что-то мистическое скрывается в этом маленьком раю.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступил Джош Берман, подаривший миру «C.S.I. Место преступления», «До смерти красива», «Кости», «Черный список» и «Дурная слава».

Команду исполнительных продюсеров возглавила Александра МакНалли, участвовавшая в создании картин «Белый воротничок», «Сплетница» и «Под куполом».