Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM Разрешение на съёмку второй части фильма «Джокер» получил режиссёр Тодд Филлипс от главы Warner Bros. Pictures Group продюсера Тоби Эммериха. Об этом 20 ноября сообщает The Hollywood Reporter.

Тодд Филлипс выступит режиссёром, а также соавтором сценария фильма вместе со Скоттом Сильвером. Главную роль в сиквеле исполнит Хоакин Феникс.

Бюджет второй части составит 96,2 миллиона долларов, что на 33,7 миллиона больше бюджета самого «Джокера». Также не исключается, что Тодд Филлипс экранизирует историю ещё одного из культовых персонажей DC Comics.

Пока не сообщается, когда начнутся съёмки сиквела, но процесс уже запущен. Сам Тодд Филлипс, называвший «Джокера» одноразовым творческим экспериментом, уже поменял свою точку зрения и выразил готовность перейти к съёмкам второй части фильма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тодд Филлипс не планирует выпускать расширенную киноверсию «Джокера» с удалёнными сценами.

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