Нью-Йорк, США, , 20:58 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть тизер пятого сезона сериала «Лучше звоните Солу». Ролик был опубликован 20 ноября на YouTube-канале Heisenberg.

Короткое видео даёт понять поклонникам сериала, что первый эпизод продолжения будет показан в эфире AMC 23 февраля 2020 года. Они смогут увидеть дальнейшие приключения «Джимми» Макгилла (он же Сол Гудман), которого играет актёр Боб Оденкёрк.

Сериал «Лучше звоните Солу» представляет собой спин-офф популярного шоу «Во все тяжкие». Над его созданием работали продюсеры Винс Гиллиган и Питер Гулд.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Disney+: вскоре сервис получит больше «взрослого» контента