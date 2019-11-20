Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Фильмы потокового сервиса Netflix доминируют в номинации «Комедии» музыкальной премии «Грэмми». Список был опубликован 20 ноября на официальном сайте конкурса.

Награду могут получить такие шоу платформы, как Relatable ведущей Эллен Дедженерес и фильмы «Прямо сейчас» Азиза Ансари, «Сын Патриши» Тревора Ноя, «Слово не меч» Дэйва Шапелла. Ещё одну номинацию получил музыкальный альбом «Quality time» стендап-комика Джима Гэффигана.

62-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 26 января 2020 года в спорткомплексе Staples Center, который находится в Лос-Анджелесе. Жюри конкурса выберет победителей среди произведений и исполнителей за период с 1 октября 2018 года по 31 августа 2019 года.

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