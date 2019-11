Лос-Анджелес, США, , 19:33 — REGNUM Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году. Об этом сообщается 20 ноября на официальном сайте премии.

В категории «Запись года» представлены восемь номинантов. Это певица Билли Айлиш с песней Bad Guy, коллектив Bon Iver (композиция Hey, Ma), певица Арианна Гранде (7 Rings), Халид (Talk), H.E.R. (Hard Place), Lil Nas X (Old Town Road), Лиззо (Truth Hurts), Post Malone и Суэй Ли (Sunflower).

В номинации «Песня года» представлены Билли Айлиш (Bad Guy), Леди Гага (Always Remember Us This Way), Тейлор Свифт (Lover), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell), Таня Такер (Bring My Flowers Now), Льюис Капальди (You Loved), H.E.R. (Hard Place) и Лиззо (Truth Hurts).

Номинантами в категории «Альбом года» значатся Арианна Гранде (Thank U, Next), Лана Дель Рей (Norman F***ing Rockwell!), Vampire Weekend (Father of the Bride), Lil Nas X (7), Bon Iver («I, I») H.E.R. (I Used To Know Her) и Лиззо (Cuz I Love You).

62-я церемония вручения «Грэмми» состоится 26 января в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе.