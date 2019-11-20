Бербанк, США, , 18:13 — REGNUM Руководитель Disney+ Кевин Майер заявил, что на потоковом сервисе будет не только семейный, но и «взрослый» контент. Об этом 20 ноября собщил портал Comicbook.

Клава онлайн-кинотеатра Disney сказал, что команде проекта требуется больше времени для того, чтобы составить качественную «взрослую» концепцию и программу с действительно интересным контентом.

«Мы не хотим торопиться просто ради объёмов, это не наша философия. Мы хотим делать немного, но качественно», — сказал Майер.

Ранее компания Disney сообщила, что «обрезала» картинку у мультсериала «Симпсоны» при переводе его из формата видео 4:3 в 16:9 для того, чтобы обеспечить одинаковое визуальное качество всех 30 сезонов шоу. В начале 2020 года на сервисе также появятся эпизоды в оригинальном формате.

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