27 ноября 2019 | Время чтения 6 мин

Игрокон — ежегодный российский фестиваль настольных игр. Он объединяет любителей всех жанров и форматов: здесь отведут душу и любители игр-бродилок, и фанаты сложных стратегий, и те, кто предпочитает настольные ролевые игры. В 2019 году событие состоялось в Москве, в КВЦ «Сокольники»: за выходные площадку посетило 40 000 человек. Основной тренд мероприятия — отечественные игры. Обозреватель ИА Regnum посетила фестиваль.

Алёна Соколова, , 00:09 — REGNUM Каждая осень превращается в марафон гик-праздников: сначала в Москве проходит Comic Con Russia, традиционно совмещенный с «Игромиром», а потом — фестиваль настольных игр «Игрокон». О последнем раньше никто особо не слышал (кроме увлеченных настольщиков, конечно), но несколько лет подряд повсеместная реклама на городских улицах не позволяет никому из москвичей пройти мимо этого праздника.

Гости фестиваля © ИА REGNUM

Тем более, условия посещения куда более гибкие, чем у большинства подобных событий. Если на «Старкон» или «Игромир» стоимость входного билета заходит за тысячу рублей, то на «Игрокон» последние два года можно было попасть за 200 рублей, а до того и вовсе бесплатно. Правда, после отзывов посетителей создателям фестиваля пора задумываться о повышении цены: площадка, выбранная для проведения мероприятия, не справлялась с потоком жаждущих пристраститься к настольному хобби.

Лига партизан © ИА REGNUM

Фестиваль проходил в московском КВЦ «Сокольники»: один зал был отведен стендам различных настольных издательств с их игротеками и прилавками, а второй — косплей-зоне, гик-ярмарке и владельцу «Игрокона» — холдингу Hobby World. Создавалось ощущение, будто фестивалей вовсе два и они толком не пересекаются друг с другом: любителей фантастики отделили.

Зона Warhammer © ИА REGNUM

Впрочем, настольщикам это оказалось по душе: вдали от шумной сцены и костюмированной толпы раскладывать партии было проще и приятнее. Правда, толпы перемещающихся посетителей заставляли преодолевать расстояния со скоростью черепахи и ждать часами стола с интересующей игрой.

Конкурс косплея © ИА REGNUM

Детскую зону тоже перенесли: правда, к сцене, где было шумно и громко; но все интерактивы для малышей были собраны в одном месте, что позволяло разделить аудитории фестиваля. Не то чтобы это соответствовало принципу «настолки объединяют», но всем было комфортно.

Гости фестиваля © ИА REGNUM

Стоит напомнить, что Hobby World принадлежит львиная доля настольного рынка: например, кроме собственного издательства и сети магазинов команда владеет краундфандинговой платформой Crowd Republic и — с 2019 года, — культовым журналом «Мир Фантастики». В 2019 году они также стали совладельцами издательства «МосИгра», одного из крупнейших отечественных ритейлеров настольных игр. «Игрокон» — инициатива холдинга.

Двадцатигранный кубик — символ «Игрокона» © ИА REGNUM

В этом году, кроме многочисленных игротек, турниров и конкурса косплея, акцент сделали на отечественных разработках. Так, хедлайнером со стороны Hobby World стал опытный российский геймдизайнер Герман Тихомиров: в рамках фестиваля он представил две новинки издательства — полукооперативное приключение «Одержимость» о сражении со своими внутренними демонами и кооператив под лицензией франшизы популярного мультсериала «Гравити-Фолз». Две полярные по настроениям новинки Тихомирову одинаково дороги, как он рассказал мне на «Игроконе».

Зона Одержимости — игры Германа Тихомирова © ИА REGNUM

Герман Тихомиров: «Фестиваль в этом году прошел для меня необычно. Но в целом было занимательно. Особенно произвела на меня впечатление зона «Одержимости» в виде склепа. Люди на игры реагировали, по моим впечатлениям, хорошо. По крайней мере коробок я подписал немало».

Среди популярных авторов нельзя было не заметить Юрия Ямщикова («Стальная арена», «Правильный мед»): он является одним из основателей российской гильдии разработчиков настольных игр, самого крупного профессионального сообщества в стране. В этом году Юра представил одну из самых нашумевших новинок года — «Карманный детектив», выпущенный издательством Lavka Games («Лавка Игр»): его сравнивают с «Детективом» от Portal, зарубежным хитом Игнация Тшевичика. Наш отечественный «Детектив» действительно помещается в карман и уже подписан для издания в десяти разных странах.

Юрий Ямщиков: «Фестиваль прошел очень позитивно и продуктивно! Встретился со множеством старых друзей, познакомился с замечательными людьми, о которых раньше только слышал. На авторской игротеке потестировал свои игры, нашел для одной из них издателя. Поддержал и уже изданные проекты — побывал на четырех стендах со своими уже изданными настолками. Приятно, что меня узнавали игроки, был рад пофотографироваться с ними и подписать коробки с изданными играми»

ИА REGNUM: Расскажи об играх, которые ты привез?

Юрий Ямщиков: «Символично, что быстрее всего нашла издателя игра с рабочим названием «Скорость». Ее взяло молодое, но очень динамичное издательство ТЁМАBREW. Если все пойдет по плану, то она увидит свет уже в первой половине следующего года.

Другая игра, которую я показывал, называется «Grande: империя Цирк» (название и идея игры принадлежат моему соавтору Кириллу Горбачеву). Она победила в конкурсе КОРНИ и вызвала определенный интерес у издателей, но про договор пока еще говорить рано.

Что же до моих изданных игр — на Игроконе была детская развивашка «Динозаврикус» (издательство «Экономикус»), детское же приключение «Искатели: тайна гималайских гор» (MVP Games), молодежно-развлекательный «Турнир кренделя» от того же издательства, гиковская «Стальная арена» с первым дополнением «Арсенал» и прототипом второго — «Высокое напряжение». Но чаще всего у меня брали автограф на коробки со свежим «Карманным детективом» (Jet games studio и «Лавка игр») — несложной игрой, которая, как кажется интересна и новичкам в настольных играм и опытным игрокам.

Что касается стендов издательств, то практически весь мой «Игрокон» прошел у стенда все той же «Лавки игр» — мы с супругом представляли собственную игру, подписанную летом на прошедшем в Петербурге «Граниконе», — «Амулет». К издательству тоже был проявлен повышенный интерес со стороны посетителей: в этом году они привезли зарубежные хиты «Крылья» (игра про изучение птиц, взявшая несколько международных премий в 2019 году) и стратегию «Эпохи» Джейми Стегмайера, и еще несколько новинок, тоже связанных с авторскими разработками».

Игра «Амулет» от «Лавки игр» © ИА REGNUM

Роман Шамолин, владелец компании, рассказал, что в 2019 году «Лавка» впервые делает упор не на локализации иностранных новинок для России, а на проектах отечественных разработчиков. Так, помимо моего «Амулета» и «Карманного детектива», на «Игроконе» были представлены «ПроРисунки» (игра Артема Лиса), «Кроманьонцы» (игра Артема Белоусова) и «Тортуга 2199» (от Михаила Лойко и Дениса Пластинина — ее издатели вывозили на прошедшую в конце октября 2019 года).

Видно, что российский геймдизайн встает с колен. Да, у нас не выделено своих школ или направлений: все авторы работают по-разному, но при этом начинают выдавать конкурентоспособные продукты. Общий наплыв посетителей — 40 тысяч человек за два дня, — говорит, что гик-праздники нужны горожанам, а настольные игры — одно из ведущих увлечений молодых россиян в 2019.

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