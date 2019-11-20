Москва, , 15:45 — REGNUM В московском Государственном музее им. А. С. Пушкина открылась выставка китайской живописи и каллиграфии, посвящённая 220-летию со дня рождения великого русского поэта и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений, сообщает 20 ноября Синьхуа.

На выставке представлено несколько десятков работ китайского художника Ли Сунчжэня, который работает в «стиле Мао», названном в четь основателя КНР Мао Цзэдуна. Несколько работ, посвященных Московскому Кремлю, Петергофу, знаменитому крейсеру «Аврора», а также портрет А. С. Пушкина, мастер написал специально для московской выставки. Идея организовать такую выставку, по словам директора музея Евгения Богатырева, родилась недавно, во время церемонии открытия памятника нашему поэту в Пекине, где он познакомился с Ли Сунчжэнем. Сам художник назвал выставку «своей мечтой» и поведал, что изучал русский язык в школе и университете и восхищался поэзией Пушкина.

Советник по вопросам культуры посольства КНР в России Гун Цзяцзя, возглавляющая Китайский культурный центр в Москве, отметила исключительную важность Пушкина в истории русской и мировой литературы, добавив, что в Китае он является одним из самых читаемых зарубежных поэтов. Работы Ли Сунчжэня, по её словам, отражают глубокую симпатию художника к России, российскому народу и русской культуре и служат дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы между народами наших двух стран.