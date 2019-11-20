Нью-Йорк, США, , 15:41 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о расширении актерского состава сериала «Желтые куртки». Драма повествует о женской футбольной команде, талантливые члены которой чудом выживают в авиакатастрофе. Проблема заключается в том, что самолет рухнул глубоко в лесах Онатрио, куда редко заходит человек. Теперь героиням придется использовать все свои навыки и умения, чтобы выжить. Вопрос лишь в том: смогут ли они сохранить свою человечность?

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, к исполнительницам главных ролей Тони Сайперс, получившей признание благодаря «Осень в Нью-Йорке», «Помнить все», «Карточный домик», «Третья смена» и «Хорошая жена», и Джасмин Савой Браун, сыгравшей в «Бруклин 9−9», «Анатомия страсти», «Фостеры» и «Оставленные», присоединились Джульетт Льюис, известная по «Что гложет Гилберта Грейпа?», «От заката до рассвета», «Прирожденные убийцы», «Другая сестра» и «Меня зовут Эрл», Кристина Ричи, знакомая зрителям по картинам «Сонная Лощина», «Ценности семейки Аддамс» и «Малькольм в центре внимания», Элла Пернелл, снявшаяся в «Малефисента» и «Не отпуская меня», Сэмми Ханратти, заслужившая популярность благодаря «Рождественская история», «Доктор Хаус» и «Как избежать наказания за убийство», и Софи Тэтчер.

В качестве шоураннеров выступили Эшли Лайл и Барт Никерсон, подарившие миру «Нарко» и «Древние». Команду исполнительных продюсеров возглавила обладательница премии «Сандэнс» Карин Кусама, участвовавшая в создании картин «Миллиарды», «Остановись и гори», «Человек в высоком замке» и «Секс в другом городе».